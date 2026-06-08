As novas ferramentas tecnológicas, com o avanço da inteligência artificial, em disseminado o conhecimento jurídico acumulado ao longo de anos e as aplicações servem para captar novos clientes, reduzir o trabalho repetitivo e padronizar a qualidade de instrumentos jurídicos, tarefas até então 100% executados por advogados.\nO escritório Salem Advogados havia desenvolvido, anos atrás, uma calculadora de verbas rescisórias do zero e a lógica era que a percepção de um problema real poderia ser transformada em solução útil. Essa dúvida de valores em processos trabalhistas é recorrente entre quem procura assessoria jurídica.\nEssa calculadora foi o ponto de partida para o desenvolvimento de outra ferramenta de IA para resolver um problema comum, ou seja, a dificuldade de recrutar profissionais qualificados, sustentar engajamento ao longo do tempo e lidar com a rotatividade, o que acaba gerando custos e perda de eficiência nos escritórios.