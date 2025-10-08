Segundo entendimento do STJ, ainda que a parte não tenha apresentado contestação relativa ao mérito da questão, havendo pretensão resistida será cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Foi dado provimento ao recurso especial de autores de uma ação de usucapião para que os seus advogados sejam remunerados pela empresa que processaram.\nTrata-se de imóvel sobre os quais os autores exerceram posse desde 2004, de forma contínua e ininterrupta, tendo sido a ação ajuizada contra a empresa que consta no registro imobiliário como proprietária do bem. A empresa, então, apresentou contestação apenas para salientar sua ilegitimidade para responder ao processo, tendo em vista que vendeu o imóvel em 1987, antes da ocupação.\nA ação de usucapião foi julgada procedente e o TJSP afastou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão de hão ter havido resistência tenaz ou causalidade eficiente em desfavor da empresa. Porém, os autores recorreram ao STJ e alegaram que a apresentação da contestação basta para caracterizar a resistência à pretensão e justifica a condenação, tendo sido o argumento acatado. (REsp 2.136.123).