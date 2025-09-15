Com base em laudo pericial, o Juízo da Vara de Família de Cotia/SP fixou guarda unilateral em favor do pai de duas crianças, por entender que essa medida é a que melhor se coaduna aos interesses delas. Ele também acatou o parecer do Ministério Público.\nDisse o julgador que a guarda será, preferencialmente, compartilhada, mas é possível deferir guarda unilateral quando um dos pais não demonstrar interesse ou não tiver condições de exercê-la. Como não ficou demonstrado elementos que desabonassem a mãe, foi regulamentado um regime de visitas, em finais de semana alternados, divisão de datas comemorativas e repartição das férias escolares. O número do processo não foi informado.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.