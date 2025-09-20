O Superior Tribunal de Justiça concluiu que empresas multinacionais que atuam no Brasil devem se submeter às leis brasileiras, sem necessidade de cooperação internacional para o fornecimento de dados por ordem judicial. Assim, foi negado provimento ao recurso em mandado de segurança interposto por Google Brasil na tentativa de se esquivar do cumprimento da decisão judicial\nA empresa havia sido alvo de ordem de quebra de sigilo de dados para investigação que apura crime sexual, provinda de uma troca de mensagens em que uma pessoa anônima convenceu uma criança brasileira de 11 anos de idade a enviar fotos íntimas. O Google disse que não era possível fornecer dados porque a conta de e-mail do autor do aliciamento registra atividades na Índia.\nDessa forma, o Tribunal de Justiça do Tocantins rejeitou o argumento e impôs multa, de ofício, de R$ 100 mil por dia em caso de descumprimento, limitando tal valor a R$ 2 milhões. O caso, então, foi levado ao STJ. Lá, o relator citou jurisprudência da própria Corte, no sentido de que se uma empresa opera no Brasil, ela se submete à lei brasileira e às ordens judiciais do Brasil, sem necessidade de cooperação internacional. A Google conseguiu apenas reduzir a multa para R$ 50 mil diários e limitada a R$ 1 milhão (RMS 74.604).