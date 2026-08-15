Daniel Paula Guimarães, desembargador e presidente da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, disse que o ministro Gilmar Mendes, do STF, é “inimigo número um da Justiça do Trabalho”. Isso foi afirmado em sessão de julgamento do último dia 16.\nQuando foi abordado o tema “morosidade da Justiça”, o magistrado pediu a palavra para dizer: “É em razão do volume de processos de uma Justiça que é atacada pela imprensa, pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje mesmo eu comentava que o ministro Gilmar Mendes é o inimigo número um da Justiça do Trabalho. Não me cabe aqui colocar as razões, embora eu as conheça. Mas, com tudo isso, o juiz do trabalho e todo mundo que milita aqui são verdadeiros heróis pelo número de processos que têm, pelo quanto trabalham sem descanso”.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.