O ministro Alexandre de Moraes, do STF, absolveu um homem que tinha sido condenado por furtar uma camiseta. O trânsito em julgado já havia ocorrido. O valor da peça era de R$ 39,99. A condenação foi imposta pela Justiça Paulista pela prática de furto simples com pena fixada em um ano de reclusão, em regime semiaberto.\nO STJ, então, recusou o conhecimento do HC como substitutivo de revisão criminal, por ausência de flagrante ilegalidade. Consta que o réu subtraiu a camisa polo em uma loja de departamentos em Birigui/SP, escondendo o item sob a própria blusa. Foi abordado por policiais logo após deixar o local e confessou o crime, sendo a peça imediatamente apreendida.\nAo analisar o caso, Moraes reconheceu a existência de constrangimento ilegal, ainda que já houvesse o trânsito em julgado, tendo havido violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e intervenção mínima. Disse, ainda, que o Direito Penal não pode ser acionado nesses casos, mesmo quando a condenação já tenha se tornado definitiva. Deu provimento ao recurso ordinário para absolver o réu. (Processo RHC 265.706).