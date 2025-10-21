Uma mãe será indenizada por danos morais em 40 mil reais por sua filha recém-nascida ter deixado o hospital com uma fratura na clavícula que não foi identificada pela equipe, considerado pelo TJMT uma negligência na avaliação e na alta médica.\nConsta que a mãe deu entrada na unidade de saúde, onde realizou parto normal e recebeu alta dois dias depois, mas logo percebeu alteração na região do ombro da filha, buscando atendimento médico, tendo o exame confirmado a fratura. Laudo pericial constatou que a lesão resultou de traumatismo durante o parto.\nEm primeira instância a indenização havia sido rejeitada, mas na Corte Estadual a sentença foi reformada ao concluir que a alta foi concedida sem o devido diagnóstico de lesão, o que caracterizou a negligência. O município e o hospital foram condenados solidariamente ao pagamento da indenização e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. (Processo 1000070-37.2022.8.11.0037).