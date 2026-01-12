O presidente do STF, ministro Edson Fachin, prorrogou até 1º de março de 2026 a eficácia das regras que disciplinam a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE, por considerar a urgência, plausibilidade jurídica e o risco de grave insegurança decorrente da ausência de nova legislação sobre a matéria.\nEssa decisão foi proferida no bojo da ADIn 5069, proposta pelo governador do Estado de Alagoas contra dispositivo da Lei Complementar 62/89, com redação dada pela Lei Complementar 143/13, que tratam dos critérios de repartição dos recursos do fundo.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.\nQuer ter seu artigo ou crônica publicado no Jornal do Tocantins? Envie para o e-mail: contato@jornaldotocantins.com.br