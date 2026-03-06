O Instituto da Advocacia Tocantinense - IAT, por meio do seu presidente, o advogado Célio Henrique Magalhães Rocha, bem como do diretor de relações institucionais, o advogado Pedro Donizete Biazotto, do diretor de relações institucionais, o advogado Marcus Vinícius Gomes Moreira, e do membro do Conselho Deliberativo, o advogado Jander Araújo Rodrigues, formalizou, nesta semana, um pedido estratégico junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO).\nO objetivo do pedido é o de obter transparência sobre a estrutura do primeiro grau e cobrar medidas práticas para aliviar a sobrecarga de trabalho que afeta magistrados, servidores e, consequentemente, a agilidade dos processos.\nNo requerimento enviado à Presidência do Tribunal de Justiça, com cópia à Corregedoria-Geral da Justiça, o Instituto solicita um mapeamento detalhado das unidades jurisdicionais, incluindo o quadro de pessoal, com número exato de magistrados, assessores e servidores, o volume de demanda (acervo médio de processos por unidade), bem como a conformidade legal, com a verificação a respeito da estrutura atual, no sentido de aferir se essa respeita as diretrizes de proporcionalidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).