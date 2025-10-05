O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou em um recurso de ação de divórcio que o ex-companheiro retire uma cadela da raça pit bull da antiga residência do casal e, caso não cumpra a decisão, a ex-companheira poderá encaminhar o animal para doação ou acionar a equipe de zoonoses.\nA mulher disse que o pedido se deu em razão de que a presença do cachorro representa risco à sua integridade física, à de sua filha e neto. Disse que o animal pertence exclusivamente ao réu, mas este diz que não possui moradia e que não tem condições financeiras para remover o cão e mantê-lo. Por conta disso, a Corte concedeu medida de urgência e permitiu o encaminhamento do bicho para adoção ou para o controle de zoonoses. (Processo 0748947-38.2024.8.07.0000).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.