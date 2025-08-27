O Juízo da 1ª Vara Cível do Rio de Janeiro decidiu que mesmo fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a empresa de plano de saúde deve arcar com os tratamentos necessários do paciente, desde que recomendados por médico, cuja aprovação científica seja inconteste.\nNo caso, um homem de 80 anos sofreu uma estenose aórtica muito grave e, com orientação do seu médico, pediu autorização do plano para colocar um implante valvar aórtico transcateter, mas a seguradora negou o pedido, sob alegação de que tal procedimento não faz parte do rol da ANS.\nO Juízo, então, apontou a obrigação do plano em fornecer tratamento mesmo fora do rol da ANS, em razão da Lei 14.454/22, que alterou o a redação do artigo 10 da Lei 9.656/98, passando a prever em seu art. 10, § 12, que o rol da ANS se trata de referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e, ainda, que os tratamentos não previstos deverão ser autorizados, desde que preencham as condicionantes do § 13 da mesma Lei, ou seja, desde que haja autorização médica e comprovação científica do método sugerido. (Processo 0805445-42.2025.8.19.0209).