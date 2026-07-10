Um homem fingiu estar com câncer terminal para aplicar golpe contra mulher com quem iniciou relacionamento por meio de aplicativo. Por isso ele foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP, cuja pena foi fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, pelos crimes de estelionato e fruto qualificado mediante fraude, em concurso material. Ele foi condenado, ainda, a pagar 27,5 mil a título de reparação por danos causados à vítima.\nConsta que o condenado conheceu a vítima pelo Tinder, plataforma de relacionamentos na internet, e disse ser portador de câncer em estado terminal, chegando, até mesmo, a usar curativos, bandagens, fotografias e corantes para simular vômitos de sangue, além de criar suposto médico que mantinha contato com a mulher por meio de WhatsApp. Ele também inventou a figura de um advogado para reforçar a narrativa de que precisava de cuidados constantes.