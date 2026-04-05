No Rio um cartaz foi divulgado pelo Disque Denúncia para localizar Renato dos Anjos Mello, de 59 anos, que vem aplicando golpe por meio de aplicativo, dizendo atuar como advogado, futuro desembargador e até mesmo ministro do STF.\nUma vítima conheceu o suspeito em um aplicativo de relacionamento e manteve vínculo com ele por cerca de dois meses e, logo após o primeiro encontro, o homem se disse apaixonado e afirmou que se casaria com ela em duas semanas. Ele dizia ter boas condições financeiras, que era ministro do STF e dono de fazenda e restaurante em Curitiba.\nChegou a acompanhar a vítima em visitas a apartamentos, dizendo que compraria um imóvel para ela. Durante o relacionamento, a mulher chegou a transferir para ele cerca de R$ 7 mil, solicitados sob o argumento de que o valor seria a título de empréstimo para pagamento de contas.