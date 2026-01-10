Foi presa em flagrante pela Polícia Civil de Roraima uma mulher identificada como Jossiney Pereira Costa, de 46 anos, que se passou por advogada e acessou unidades prisionais para atender líderes de facções criminosas, entre elas o Comando Vermelho e o Tren de Aragua.\nEla utilizava carteira de estagiária de Direito já cancelada para burlar os protocolos de segurança do sistema prisional. Ela foi autuada por uso de documento falso, falsidade ideológica, falsificação de documento público e por promover, integrar ou financiar organização criminosa.\nFoi apreendido com ela bilhetes trocados entre facções, inclusive escondidos em suas roupas íntimas. Em nota, a OAB/RR disse que Jossiney teve inscrição de estagiária em período anterior, mas foi cancelada em 8 de abril de 2024, após o vencimento do prazo legal de dois anos.