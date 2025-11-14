Uma clínica irá indenizar uma mulher em 3 mil reais por danos morais por ter feito de forma incorreta um exame toxicológico, provocando falha visível de aproximadamente seis centímetros em seu cabelo. O TJSC entendeu que a conduta foi esteticamente lesiva e atingiu a imagem e dignidade da paciente.\nConsta que a mulher realizou o citado exame exigido para um concurso público, quando os funcionários da clínica retiraram uma quantidade excessiva dos seus cabelos, causando uma falha no topo de sua cabeça. Ela disse que sofreu constrangimentos sociais e abalo à autoestima, evitando situações públicas por vergonha de sua aparência. (Processo 0712782-54.2024.8.01.0001).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.