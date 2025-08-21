Uma clínica especializada em tratamento capilar foi condenada pela 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG a indenizar por danos morais uma técnica de enfermagem que teve contato direto com o sangue de um paciente durante o trabalho, mas ele era portador do vírus HIV, caracterizando, assim, acidente de trabalho.\nPor conta disso, ela iniciou tratamento com medicamentos antirretrovirais e realizou acompanhamento médico contínuo, o que lhe causou sofrimentos por meio dos efeitos colaterais da medicação. O julgador entendeu que houve dano moral, o que justificou a reparação.\nEmbora a clínica tenha argumentado que as normas de segurança foram observadas, o juiz entendeu que ela foi negligente por não garantir as medidas preventivas exigidas pela legislação. O valor indenizatório foi arbitrado em R$ 64.800, mas foi reduzido para R$ 30 mil no TRT da 3ª Região. O número do processo não foi divulgado.