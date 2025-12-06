O Juízo da 4ª Vara Criminal de Santo André/SP condenou uma influenciadora digital por expor a filha ainda bebê a situação de vexame e constrangimento em rede social. A pena foi de nove meses e 22 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.\nConsta que a mãe mantinha relação conflituosa com o pai da criança e divulgou, em rede social, parte de um vídeo em que a filha, ainda bebê, aparecia tomando banho com o pai. O intuito era o de acusá-lo de abuso sexual e estimular que seus seguidores se manifestassem sobre o caso.\nA sua conduta foi considerada pela Justiça como abusiva, por ferir a intimidade da criança e configurou crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente de a acusação contra o pai ser ou não verdadeira. O julgador disse que, diante de eventual suspeita de abuso por parte do pai, cabe à mãe comunicar o fato às autoridades competentes e não expor a filha para milhares de seguidores.