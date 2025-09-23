Uma advogada foi condenada a pagar cinco mil reais de indenização por danos morais depois de expor em redes sociais diálogo mantido com o pai de uma criança, parte oposta num processo de família. O Juizado Especial Cível do Distrito Federal entendeu que a publicação foi depreciativa e ultrapassou os limites da liberdade de expressão.\nNo caso, o homem ajuizou ação alegando que a advogada divulgou no Instagram e no Tik Tok trechos de um diálogo sobre as dificuldades de convivência após mudança de domicílio. Ela utilizou termos como “pai bosta” e “se liga, cabeção”, o que envolveu comentários ácidos de seguidores da causídica.\nEla pediu condenação contraposta de litigância de má-fé do homem, pois sofreu abalo moral, pleiteando sete mil de indenização. A juíza entendeu que a postagem da advogada foi depreciativa e teve a intenção de ofender. A alegação de litigância de má-fé foi rejeitada e a indenização mantida. (Processo 0711306-90.2025.8.07.0016).