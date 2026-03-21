O ministro Flávio Dino, em mais um episódio em que exerce a função de humorista da Suprema Corte, ficou atento quando uma referência musical chamou sua atenção em uma sustentação oral em que o colegiado ouvia as manifestações da defesa de réus acusados de desvio de emendas parlamentares (AP 2.670).\nEm sua fala, o advogado Maurício de Oliveira Campos Júnior fez um retrospecto da trajetória de seu cliente até Brasília. A certa altura ele citou a música “Faroeste Caboclo”, de Legião Urbana. Num trecho, a letra diz: “Veio para Brasília com o diabo ter – ele queria era falar com o presidente para ajudar toda essa gente que só faz sofrer”.\nDino, então, agradeceu pela sustentação e disse: “As sustentações orais de V. Exas. contribuem para que o Tribunal possa cumprir seu papel que, metaforicamente, é também ser um pouco exorcista desses diabos que andam por aí”. Claro que se ouviram gargalhadas, embora a piadinha não tenha a menor graça. Mas foi dita por um ministro, afinal.