O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de janeiro, Rodrigo Bacellar. Foi restabelecida a prisão preventiva depois da cassação do mandato parlamentar pelo TSE, além da permanência dos requisitos legais que autorizam a medida.\nPara o ministro, há fortes indícios de participação do ex-parlamentar em organização criminosa, além de atuação voltada à obstrução de investigações relacionadas a grupos criminosos no Rio de Janeiro. Segundo a acusação, Bacellar teria orientado ações para esvaziar locais que seriam alvo de diligências policiais após o vazamento de informações sigilosas. (Processo Pet 14.969).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.