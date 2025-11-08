A 2ª Vara Criminal de Águas Claras, no Distrito Federal, condenou um homem a cinco anos de reclusão e seis meses de detenção em regime aberto, pelos crimes de tentativa de estupro virtual e fraude processual. O acusado criou um perfil falso em redes sociais para chantagear adolescentes com vídeo íntimo.\nNo caso, o réu conheceu a vítima pelo Instagram e, depois, criou o perfil falso no WhatsApp identificado como “Regina”, apresentando-se como mulher. Após meses de conversa ele conquistou a confiança da menina, que tinha 17 anos, e a induziu a enviar um vídeo de conteúdo sexual com o então namorado.\nA partir daí passou a exigir envio de mais vídeos e fotos, sob a ameaça de divulgar o material para familiares e colegas de trabalho da vítima. Essa chantagem começou em outubro de 2019 e durou até maio de 2024, tendo sido utilizados diversos números telefônicos pelo réu para entrar em contato com a menina, que bloqueava os perfis continuamente.