A Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, capital, decidiu pela internação de um adolescente envolvido em um estupro coletivo registrado em um apartamento de Copacabana, zona sul. A medida foi fixada sem autorização para atividades externas por seis meses. A juíza disse que o jovem teve participação ativa na dinâmica do crime, pois atraiu a vítima de 17 anos, com quem mantinha vínculo afetivo, para o local das agressões.\nNa sentença foi aferida a ausência de estrutura familiar que pudesse impor limites ao jovem meliante. Outros quatro homens, maiores de idade, são investigados por participação no crime. No processo, a vítima disse o que foi compatível com as provas e confirmou a existência de lesões físicas. O número do processo, obviamente, não foi divulgado.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.