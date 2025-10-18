Polícia de São Paulo investiga Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, estudante de Direito, que é suspeito do envolvimento em quatro mortes ocorrida nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, todas com indícios de envenenamento, que pode ter contado com a participação da sua irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, bem como de Michelle Paiva da Silva, filha de uma das vítimas.\nA sua prisão foi decretada depois que em 2024, em uma faculdade de Guarulhos/SP, a estudante teria deixado um bolo supostamente envenenado em uma sala de aula. Houve tentativa de incriminação de uma terceira pessoa, mas as investigações levaram os agentes a relacionar Ana Paula a outras mortes com características semelhantes.\nTudo indica que as mortes seriam relacionadas a motivações financeiras ou relacionais. A vítima Marcelo seria proprietário do imóvel onde a estudante morava; a vítima Maria Aparecida havia conhecido a suspeita por meio de aplicativo de encontros; Neil seria pai de uma ex-colega de faculdade; Hayder teria mantido relacionamento recente com Ana Paula. Michele Paiva, filha de Neil, teria pago 4 mil reais para que ele fosse morto.