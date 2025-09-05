O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que determinou ao município de Castilho/SP que custeie internação compulsória de uma mulher diagnosticada com esquizofrenia e depressão grave. Essa internação deve ocorrer por tempo necessário, de acordo com a indicação médica.\nConsta que a mulher vivia em situação de rua e havia abandonado os tratamentos e medicamentos, inclusive antirretrovirais. Ela era dada a surtos psicóticos recorrentes, com episódios de agressividade, além de antecedentes criminais, tendo sido recomendada, por laudo médico, a sua internação. O número do processo não foi informado pelo TJSP.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.