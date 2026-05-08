O Sullivan & Cromwell é um respeitado e prestigiado escritório de advocacia dos Estados Unidos, que recentemente pediu desculpas a um juiz federal depois de ter apresentado uma petição com citações jurídicas incorretas, as quais foram geradas por inteligência artificial.\nO processo tratava de falência relacionada ao conglomerado cambojano Prince Group e, por meio de carta, o chefe da área global de reestruturação do escritório, Andrew Dietderich, reconheceu que a IA cometeu “alucinações” e, por isso, lamentava profundamente que isso tivesse acontecido.\nO caso tomou repercussão porque foi apontado por outro escritório que representa a parte ex adversa, o Boies Schiller Flexner. O Sullivan disse que, embora o escritório possua políticas internas rigorosas e treinamentos voltados ao uso da IA, as diretrizes não foram seguidas na elaboração do documento fatídico.