A conhecida e difundida música “Então é Natal” foi utilizada pelo promotor de Justiça Diego Henrique Siqueira Ferreira em um Júri que condenou um homem a mais de 89 anos de prisão pelo homicídio dos ex-sogros, que ocorreu na véspera do Natal de 2024 em Cristalina/GO.\nSegundo ele, a música se tornou lembrança permanente da tragédia para os familiares das vítimas. Milton Pereira dos Santos foi condenado pelo Júri de Cristalina por ter, no dia 23 de dezembro de 2024, no Assentamento Vista Alegre, zona rural do município referido, matado Maria Batista de Oliveira, de 68 anos, e Mário Domingos, com golpes de facão.\nO réu não aceitava o término do relacionamento com Maísa Batista Martins, filha do casal morto. A mãe apoiava a decisão da filha de terminar o relacionamento, o que teria motivado o crime bárbaro. O juiz disse que o condenado visitou familiares das vítimas na manhã seguinte ao homicídio e lhes desejou feliz Natal. Um monstro. Aliás, é um homem mesmo, talvez um monstro não fizesse isso.