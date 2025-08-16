Um paciente engoliu uma chave metálica durante atendimento em clínica odontológica, que foi condenada ao pagamento de 15 mil reais a título de indenização. Essa decisão é do Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, que reconheceu a falha na prestação de serviço e ausência de assistência adequada, o que configurou os danos morais.\nAplicou-se, ainda, indenização por danos materiais referentes ao valor pago pelo cliente por acompanhamento médico, transporte de aplicativo e combustível. Exames comprovaram que o instrumento estava alojado no organismo do homem, tendo que retornar diversas vezes ao hospital para monitoramento, sob risco de cirurgia.\nA clínica não assumiu a responsabilidade nem deu apoio e disse, cinicamente, que esse tipo de episódio é possível em procedimentos odontológicos, principalmente em pacientes ansiosos. O acidente, segundo a clínica, teria ocorrido por um movimento abrupto do próprio paciente, que devorou no ato a chave metálica. Contudo, essa tétrica argumentação não foi acatada e a condenação mantida. (Processo 0714342-23.2025.8.07.0003).