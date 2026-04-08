Supremo Tribunal Federal (Antonio Augusto/STF)\nDepois que o Supremo Tribunal Federal suspendeu alguns dos chamados “penduricalhos” dos servidores públicos, um magistrado de São Mateus do Sul/PR, que recebeu no último mês míseros 120 mil reais, desabafou diante do público antes de uma sessão do Tribunal do Júri. As pessoas ficaram tão emocionados que quase chegaram às lágrimas.\nEle estava revoltado e disse que os seus vencimentos da carreira se encontram abaixo dos que são pagos aos médicos do SUS e declarou que, por isso, pretende deixar o cargo. Coitado! “A remuneração hoje de um magistrado é menor do que a do médico do SUS. A hora paga para o médico generalista que atende o SUS, 40 minutos, 30 segundos, é superior à hora do magistrado. É isso que acabou com a carreira da magistratura no estado do Paraná e no Brasil”, lamuriou o mal remunerado juiz.