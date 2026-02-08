O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a condenação de um hospital de Belo Horizonte/MG a pagar 200 mil reais por danos morais a uma enfermeira submetida a jornadas exaustivas e a condições análogas à escravidão, pois entendeu que a conduta da entidade ultrapassou os limites do poder diretivo, além de expor a profissional a riscos de saúde.\nA enfermeira que propôs a ação trabalhava em um ambulatório de transplantes e cumpria jornada regular entre 7h e 17h, onde atendia cerca de 20 pacientes por dia, além de organizar procedimentos complexos e executar tarefas administrativas. Nas semanas de captação de órgãos, ela permanecia de sobreaviso das 17h às 7h do dia seguinte, e podia ser acionada a qualquer momento da madrugada, mas tinha que iniciar no dia seguinte, sem falta, sem qualquer compensação ou descanso.