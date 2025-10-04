O Supremo Tribunal Federal confirmou decisão da ministra Cármen Lúcia que rejeitou recurso do Estado de São Paulo e manteve a impossibilidade de cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) em casos de doações vindas do exterior, uma vez que não há lei complementar federal que regulamente a matéria, conforme previsão do art. 155, § 1º, III, a Constituição Federal.\nO Estado de São Paulo alegou que a EC 132/23 teria autorizado a cobrança do ITCMD em hipóteses de transmissão internacional, mas a ministra Cármen afirmou que a tal Emenda não afastou a necessidade de lei complementar federal para regulamentar a cobrança. Além de negar o recurso, a ministra aplicou multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionada à votação unânime do colegiado. (RE 1.553.620).