O Tribunal de Justiça Mineiro condenou o Banco do Brasil a pagar 30 mil reais por danos morais a um músico que foi abordado por segurança após apresentação no Centro Cultural, em Belo Horizonte. Ele disse que após encerrar sua apresentação da peça “O Negro Conta” foi questionado pelo segurança a respeito do seu violão, perguntando se era mesmo dele.\nEle disse que a pergunta foi motivada pelo fato de ser negro, uma vez que o dramaturgo branco que o acompanhava não foi questionado. O Banco disse que a abordagem ocorreu porque o músico não portava crachá de identificação e que não houve intenção discriminatória. Em primeira instância o pedido foi rejeitado e o próprio autor da ação é que foi condenado em 3 mil por danos morais ao Banco, pois suas postagens em redes sociais teriam prejudicado a imagem da instituição.