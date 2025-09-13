Uma operadora de saúde vai pagar indenização de R$ 5 mil por danos morais a uma técnica de enfermagem que foi vítima de assédio moral de natureza discriminatória por parte de uma supervisora. A decisão é do TRT da 3ª Região e a condenação foi mantida com base em um depoimento testemunhal que confirmou o comportamento preconceituoso da mulher.\nA própria testemunha disse sofrer preconceito por ser negro e homossexual. A técnica sofria discriminação e era impedida de atuar em outras unidades, sob a justificativa de que não tinha perfil para tanto por usar tatuagens e piercing. Essas falas eram ditas perante outros funcionários. Ela também é negra.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.