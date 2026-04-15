Conselho Nacional de Justiça (Rômulo Serpa/Agência CNJ)\nO Conselho Nacional de Justiça reforçou o direito à sustentação oral em julgamentos virtuais, determinando que tribunais garantam, como regra, a realização de manifestações síncronas – presenciais ou por videoconferência –, sempre que houver pedido tempestivo das partes.\nO CNJ recomendou que as cortes priorizem a sustentação oral em tempo real e disse que a sustentação gravada, enviada por meio de vídeo ou áudio, deve ser admitida em situações excepcionais. Disse, ainda, que as alegações genéricas de congestionamento processual não justificam a restrição da medida. (PCA 0003075-71.2023.2.00.0000).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.