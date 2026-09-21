O ministro Flávio Dino, do STF, questionou a possibilidade de um magistrado prometer o encerramento de um inquérito e defendeu a conclusão das investigações por meio de critérios regimentais. Ele se referia à fala do presidente do STF Edson Fachin, que defendeu o fim do famigerado inquérito das fake news.\nEle não mencionou Fachin, mas criticou a utilização apenas do tempo de tramitação como justificativa para encerrar o procedimento. O escroto inquérito já dura sete anos. Disse, ainda, que o debate atual sobre o Judiciário reúne “problemas reais e graves”, além de “interesses eleitorais e econômicos, objetivos estrangeiros e até ódios pessoais”.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.