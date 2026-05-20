O juiz substituto Robson José dos Santos, ex-pipoqueiro, teve sua demissão questionada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Em março ele não foi aceito no processo de vitaliciamento da Corte, não tendo sido aprovado no estágio probatório, em razão de comportamento incompatível em relação a colegas e servidores, tendo sido taxado de arrogante.\nA Educafro, movimento social de promoção da igualdade racial, questionou a demissão e, em documento enviado à Corregedoria do Tribunal, questiona sobre possível racismo estrutural na condução do caso e se foi aplicado o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, além de cobrar a apresentação de provas das acusações feitas contra o magistrado.\nDisse, ainda, que a perplexidade institucional decorre do fato de o juiz ser negro. O próprio disse ter sido alvo de racismo e de punição desproporcional devido à sua condição. Disse que ao chegar em Rondônia foi tratado como criminoso e que construíram estereótipo sobre sua imagem, mas a Corte disse que o julgamento não teve foco identitário, mas funcional.