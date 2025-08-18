Uma mulher foi desligada de uma empresa mesmo estando afastada por motivos de saúde e sem ter sido convocada formalmente para retorno. Ela disse que estava em tratamento médico e psiquiátrico e chegou a realizar uma cirurgia para retirada do útero em abril de 2024.\nPor conta disso, a 3ª Vara do Trabalho de Santo André/SP entendeu que a omissão da empresa em entrar em contato com a empregada inviabiliza o reconhecimento da justa causa por abandono de emprego. Assim, a empresa foi condenada ao pagamento de salários, férias, 13º salário proporcional e depósitos do FGTS referentes ao período entre a dispensa e a data da reintegração.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.