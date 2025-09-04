Caso o advogado utilize no Tribunal do Júri tempo inferior a uma hora e meia para a sua defesa técnica, não é possível dizer que isso geraria nulidade por suposta deficiência, ainda mais se não ficar demonstrado o efetivo prejuízo ao réu. A simples brevidade não é sinônimo de precariedade.\nFoi com esse entendimento que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais votou pelo indeferimento do pedido de revisão criminal formulado por um homem condenado por homicídio qualificado a 12 anos de reclusão. O seu advogado disse que “houve deficiência técnica por parte da defesa sustentada em plenário, que deixou de sustentar as teses de negativa de autoria e as teses invocadas no interrogatório, em uma sustentação de aproximadamente 30 minutos, em caso que envolve crime hediondo”.\nO relator do caso entendeu que a defesa não conseguiu demonstrar o efetivo prejuízo ao réu, não havendo que se falar em nulidade. Disse, ainda, que muitas vezes a capacidade de síntese do advogado é uma grande virtude, e não demérito. Dessa forma, a decisão do Júri foi mantida em sua integralidade. (Processo 1.0000.25.099974-5/000).