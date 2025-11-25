O Conselho Federal da OAB propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em desfavor de dispositivo da Lei 20.756/20, de Goiás, que exige apenas o bacharelado em Direito para a atuação de defensores dativos em Processos Administrativos Disciplinares (PADs) de servidores públicos.\nO relator da ação é o ministro Luiz Fux. A OAB alega que o estado de Goiás criou exceção constitucional ao permitir que profissionais sem inscrição na Ordem assumam a defesa técnica nesses procedimentos, sendo que a Constituição reserva tal atividade exclusivamente a advogados. (ADI 7.897).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.