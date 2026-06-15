O ministro Mauro Campbell, corregedor nacional de Justiça, arquivou pedido de investigação contra o desembargador Francisco Carlo Jorge, do TJ/PR, acusado de venda de decisão judicial em troca de um quadriciclo. Para o corregedor, as alegações não revelam elementos suficientes para justificar a instauração de processo administrativo disciplinar.\nA OAB/PR fez solicitação para o afastamento cautelar do magistrado, afirmando que a medida é necessária para preservar a confiança pública no Judiciário e garantir a regularidade das apurações. A origem do caso é a denúncia da Construtora Zoller, de Curitiba, que questionou decisões proferidas pelo desembargador em disputa judicial envolvendo cobrança de aluguéis.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.