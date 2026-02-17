Durante o julgamento de um recurso de revista na 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Sérgio Pinto observou que o advogado participava de forma remota e disse em tom de brincadeira: “Não tem advogado aqui, acho que vamos fechar a 8ª Turma”. E em seguida perguntou ao causídico: “O senhor está em Paris?”. Ele respondeu: “Isso, estou aqui na França”.\nLogo depois o ministro chamou a advogada da outra parte e perguntou se ela iria fazer sustentação oral. Ela disse: “Bom dia, Excelência, me desculpe, estou no banheiro do Tribunal aguardando para entrar em audiência. Aqui o sinal não é tão bom”. São as vicissitudes da vida: enquanto um sustenta de Paris, outra sustenta do banheiro.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.