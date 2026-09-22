O ministro Cristiano Zanin, do STF, enviou ofício ao TRE/PR solicitando responsabilização de indivíduos envolvidos na divulgação dos seus dados fiscais e bancários que foram anexados ao registro de candidatura ao Senado do ex-procurador da República Deltan Dallagnol.\nZanin mencionou uma reportagem do portal Metrópoles, que afirma que seus dados foram expostos pela defesa de Dallagnol, que anexou os documentos para contestar uma impugnação da candidatura. Essas informações foram obtidas em 2019 quando o ex-procurador liderava a operação Lava Jato e Zanin era advogado de Lula.\nA quebra do sigilo havia sido autorizada pelo juiz Marcelo Bretas e a defesa de Dallagnol disse que o material é pertinente para demonstrar a regularidade da candidatura do cliente e, por isso, foi apresentado de forma integral para que a Justiça Eleitoral pudesse avaliá-lo “de forma transparente e zelosa”.