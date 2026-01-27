O Tribunal de Justiça Maranhense, por meio da desembargadora Graça Amorim, manteve a prisão do prefeito de Turilândia/MA, Paulo Curió, bem como da primeira-dama, Eva Curió, que são investigados de participação em esquema de desvio de recursos públicos estimados em R$ 56 milhões.\nO parecer da Procuradoria-Geral de Justiça gerou revolta no Ministério Público, já que havia opinado pela liberdade dos dois. Todo o pessoal do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP do Estado (Gaeco) pediu demissão coletiva das funções, afirmando que o posicionamento da PGJ contraria os entendimentos técnicos e os elementos robustos, o que enfraqueceria a atuação da entidade. Mas os Curiós seguem presos.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.