O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve interdição de uma edificação utilizada pela Igreja Luciferiana, em Itatiaia/RJ. A Corte concluiu que a construção foi erguida sem alvará e sem aprovação técnica. O proprietário disse que não havia laudo técnico apontando risco de desabamento ou instabilidade estrutural, mas a decisão foi mantida.\nEnquanto a tradição cristã enxerga Lúcifer como a representação do diabo ou do mal absoluto, os luciferianos o cultuam sob uma perspectiva filosófica e esotérica. Eles entendem Lúcifer como portador da luz, um símbolo de conhecimento, sabedoria, liberdade e evolução pessoal. Por meio dele buscam o autoconhecimento e dizem que Lúcifer não se confunde com o Satanás, não adoram o “malvado bíblico”, mas sim uma divindade ou arquétipo de iluminação intelectual e emancipação.