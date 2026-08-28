Adriano Linhares Camargo é desembargador no Tribunal de Justiça de Goiás e, durante uma sessão, criticou o Quinto Constitucional, defendendo que os tribunais sejam compostos apenas por magistrados de carreira. Disse ser absolutamente contra o instituto e defendeu sua extinção em eventual reforma do Judiciário.\nO magistrado disse, ainda, que se trata de opinião pessoal e, após repercussão, o TJGO divulgou nota pública em que esclarece que as declarações não representam o posicionamento institucional da Corte e reafirmou o respeito ao modelo de composição dos tribunais estabelecido na Constituição Federal.\na liberdade religiosa não permite discriminação ou preconceito contra grupos protegidos pela legislação. (Processo 5005113-16.2024.8.24.0113).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.