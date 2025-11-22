A Confederação Nacional do Comércio (CNC) acionou o Supremo Tribunal Federal com o intuito de contestar a validade de uma lei do Rio de Janeiro que designa o dia de Corpus Christi como feriado estadual, celebrado na primeira quinta-feira após sessenta dias do Domingo de Páscoa, uma tradição católica.\nA ADI 7898, com pedido liminar, foi distribuída à ministra Cármen Lúcia. A CNC argumenta que o dia santo referido é tradicionalmente considerado ponto facultativo, sem comprometer atividades comerciais, conforme convenção coletiva de cada categoria.\nCom a transformação em feriado, o comércio só poderia funcionar mediante autorização da autoridade competente e pagamento em dobro aos funcionários. A CNC defende que a Lei Federal 9.093/95 atribui exclusivamente à União a competência para legislar sobre feriados civis, permitindo aos estados apenas uma data para celebrar seus dias magnos. Vejamos o que dirá o STF.