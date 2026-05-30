A Seccional da OAB Pará suspendeu duas advogadas que inseriram um texto oculto em uma petição para tentar manipular os sistemas de inteligência artificial da Justiça do Trabalho, conhecida prática de “prompt injection” (injeção de comando).\nA punição é cautelar, por 30 dias. O presidente da instituição, Sávio Barreto Lima, disse que há risco à imagem institucional da OAB e afirmou que a conduta é incompatível com a boa-fé dos advogados. Elas foram multadas em 84 mil, 10% do valor da causa em que atuavam, na 3ª Vara do Trabalho de Parauapebas.\nDisse o julgador: “A inserção de um comando oculto destinado a manipular sistemas de inteligência artificial utilizados pelo Poder Judiciário não constitui ato de defesa do cliente, não integra o exercício da postulação e não guarda qualquer relação com a representação processual legítima”, afirmou. “Trata-se de conduta que transcende o âmbito do mandato profissional e configura ataque direto à integridade da atividade jurisdicional.” (Processo 0001062-55.2025.5.08.0130).