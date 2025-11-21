O Tribunal de Justiça Mineiro condenou uma empresa de alimentos e um supermercado a indenizar uma consumidora que encontrou larvas vivas em um pacote de biscoitos. O valor indenizatório é de 4 mil reais pelos danos morais sofridos.\nConsta que logo que começou a consumir o produto, a consumidora sentiu um gostinho estranho e identificou uma larvinha no mofo do pacote. Ele sentiu náusea e repulsa na mesma hora, pois já tinja engolido o pedaço. Ela juntou notas fiscal, fotografias e vídeo, além de depoimento de testemunha para entrar com ação contra a empresa. O número do processo não foi informado.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.