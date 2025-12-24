O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, homem impoluto e pastor evangélico, detentor de moralidade verbal e que gosta de se portar como paladino da dignidade e bons costumes, foi alvo de operação da Polícia Federal, juntamente com o seu colega deputado Carlos Jordy, também do PL do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 19.\nA operação apura supostos desvios de recursos da cota parlamentar, havendo indícios de peculato e lavagem de dinheiro envolvendo contratos de locação de veículos e movimentações financeiras sem origem identificada. Os policiais, em busca e apreensão no apartamento funcional do deputado Sóstenes, encontraram um saco preto, desses de lixo, repousando no seu armário com cerca de 430 mil reais em notas de cem, vivinhos e empilhados, caladinhos como toucinho no saco.