Juíza da comarca de Manaus/AM determinou que uma companhia aérea autorize o embarque de um coelho de estimação dentro da cabine, junto à sua dona, num voo entre a capital amazonense e São Paulo. No primeiro momento a empresa negou o pedido, alegando que o transporte era restrito a cães e gatos.\nFoi sugerido o transporte no compartimento de cargas, mas a autora da ação apresentou documento com laudo veterinário e Guia de Trânsito Animal (GTA) recentes e alegou que o bicho tem apenas 2,85 quilos e vive há anos com a família, como se fosse um membro dela, o que colocaria a sua vida em risco caso fosse relegado ao porão. A juíza concordou com a tutora e autorizou a viagem do Pernalonga. (Processo 0006464-54.2026.8.04.1000).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.