Durante a última sessão do ano no STF, ocorrida no último dia 19, o presidente Edson Fachin defendeu a construção de diretrizes éticas para a magistratura a partir de um processo baseado no diálogo institucional e na participação da sociedade.\nDisse que a iniciativa ainda se encontra em fase inicial e deve ser conduzida de forma aberta, considerando o espaço que o tema ocupa no debate público. Asseverou que o Judiciário tem papel central na promoção da estabilidade institucional, sem afastar o dissenso, que classificou como componente indispensável do regime democrático.\nDisse, ainda, que a transparência e a prestação de contas não são opcionais, mas deveres inerentes ao Estado Democrático de Direito e, segundo ele, a atuação do Judiciário deve ser marcada pela abertura institucional e pela clareza de seus fundamentos. Ele precisa alertar os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes que andar de jatinho de empresário e ter a esposa fazendo contrato milionário com banco que está sendo investigado pela própria Corte são fatos que merecem explicações.